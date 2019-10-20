В Россию пришло аномальное тепло: какую погоду ждать в Эстонии?

Пока в России наблюдается аномальное тепло, в Эстонии обещают лишь небольшое улучшение погоды. Правда, уже к завтрашнему вечеру температура может упасть ниже десяти градусов.
Аномально теплую погоду в центре России вызвал антициклон, который в ближайшие дни продолжит доминировать. По словам российских синоптиков, температура будет превышать октябрьскую норму на 7-8 градусов. Стоит отметить, что такие высокие устойчивые антициклоны никак не характерны для осени и аномальные условия связывают с глобальным потеплением.
Как передает Служба погоды Эстонии, над Прибалтикой усиливается антициклон и погода улучшится. Вероятность осадков уменьшается и ветер ослабевает, хотя по-прежнему будет довольно облачно. Температурные максимумы еще превысят десятиградусную отметку, но к вечеру температура воздуха понизится.
В понедельник, 21 октября, облачно с прояснениями. В первой половине дня местами небольшой дождь, во второй половине дня вероятность осадков маленькая. Ветер западных направлений 3-9, в первой половине дня на северном побережье порывы до 13 м/с. Температура воздуха 8..13°С, к вечеру понизится.