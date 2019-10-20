В Россию пришло аномальное тепло: какую погоду ждать в Эстонии?

Аномально теплую погоду в центре России вызвал антициклон, который в ближайшие дни продолжит доминировать. По словам российских синоптиков, температура будет превышать октябрьскую норму на 7-8 градусов. Стоит отметить, что такие высокие устойчивые антициклоны никак не характерны для осени и аномальные условия связывают с глобальным потеплением.

Как передает Служба погоды Эстонии, над Прибалтикой усиливается антициклон и погода улучшится. Вероятность осадков уменьшается и ветер ослабевает, хотя по-прежнему будет довольно облачно. Температурные максимумы еще превысят десятиградусную отметку, но к вечеру температура воздуха понизится.