Эстония во власти циклона: как завтра изменится погода

В четверг (17.10) облачно с прояснениями. Дожди, после полудня осадки пойдут на убыль. Ветер южный, юго-западный 3-9, вечером в районе Рижского залива порывы до 13 м/с, на северном побережье восточный, северо-восточный ветер 5-11, порывами до 15 м/с, во второй половине дня ослабеет. Температура воздуха 9..14°С.