Ср, 16.10.2019
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Эстония во власти циклона: как завтра изменится погода

Золотая осень. Иллюстративное фото.

ФОТО: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Циклон, начавший свой путь в южных водах Балтики, приближается к Хийумаа. Его приближение вызовет порывистый ветер прежде всего на северном побережье, а к вечеру и в районе Рижского залива.

Дождевые облака в течение дня постепенно отступят из Эстонии в сторону Финляндии.

В четверг (17.10) облачно с прояснениями. Дожди, после полудня осадки пойдут на убыль. Ветер южный, юго-западный 3-9, вечером в районе Рижского залива порывы до 13 м/с, на северном побережье восточный, северо-восточный ветер 5-11, порывами до 15 м/с, во второй половине дня ослабеет. Температура воздуха 9..14°С.

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