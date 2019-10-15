Завтра в Эстонию придет циклон: чего ждать от погоды

Антициклон сегодня находится далеко над Россией, а Балтийское море снова в зоне низкого давления: сегодня центр циклона приблизится к Готланду и завтра достигнет Эстонии.
Ожидается, что зона с большим количеством осадков подойдет к завтрашнему дню, сегодня же пройдет лишь небольшой дождь преимущественно по западу и северу Эстонии. Воздушная масса над нами теплая.
В среду (16.10) облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер юго-восточный, южный 3-8, на северном побережье восточный, северо-восточный 5-9, порывами до 12 м/с. Температура воздуха 9...14, по югу Эстонии до 17°С.