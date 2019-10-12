Сб, 12.10.2019
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Предупреждение метеослужбы: на Эстонию обрушится шторм

Merevee tase tõusis Pärnus varahommikul 85 sentimeetrini.

ФОТО: Karoliine Aus

Сегодня метеослужба объявила в Эстонии штормовое предупреждение, передает Postimees.

Речь идет о предупреждении первого уровня, это означает, что в некоторых случаях погода может представлять опасность.

Согласно прогнозу, скорость западного ветра будет составлять 18-22 метров в секунду на побережье и до 15 метров в секунду на суше. Метеослужба прогнозирует, что шторм продолжится завтра, а на зону низкого давления в России будет по-прежнему воздействовать западный и северо-западный ветер, во второй половине дня погода улучшится.

Метеослужба объявила штормовое предупреждение, касающееся всей Эстонии.

ФОТО: Riigi Ilmateenistus

По данным Института морских систем, уровень воды в море в Пярну рано утром поднялся до 85 сантиметров, а затем начал снижаться.

Сегодня и завтра уровень воды в Пярну должен подняться на 80 сантиметров выше среднего. Критическая граница города Пярну, когда вода стекает на улицы, - на 180 сантиметров выше среднего уровня.

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