В ближайшие дни в Эстонии похолодает до четырех градусов мороза

В ночь на понедельник облачно с прояснениями. Преимущественно на севере страны местами кратковременные дожди. Ветер северный и северо-восточный, 4-9, на северном побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха 2-7 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями. По регионам кратковременные дожди, местами мокрый снег, осадки преимущественно на севере страны. Ветер северный и северо-восточный, 4-9, на северном побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха 4-9 градусов тепла.

В ночь на субботу облачно с прояснениями. Преимущественно на севере страны кратковременные дожди и мокрый снег. Ветер северный и северо-восточный, 4-9, на северном побережье порывами до 13 м/сек. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, на побережье до 5 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями. Преимущественно на севере страны кратковременные дожди и мокрый снег. Ветер северный и северо-восточный, 4-9, на северном побережье порывами до 13 м/сек. Температура воздуха 3-8 градусов тепла.