Синоптики предупреждают: на Эстонию надвигается циклон

Давление воздуха начало понижаться, и полоса высокого давления уходит из Прибалтики на Россию, унося с собой спокойную погоду. Ей на смену с юга Балтийского моря придет циклон, под влиянием которого погода в Эстонии изменится и станет ветреной и дождливой.
В субботу утром, 28 сентября, небольшая и переменная облачность. В отдельных местах пройдут слабые дожди. В середине дня, начиная с юго-запада Эстонии, облачность уплотнится. К островам подойдет зона осадков, которая начнет медленно двигаться через всю территорию Эстонии в северо-восточном направлении. Поздно вечером осадки достигнут Вирумаа.
Восточный и юго-восточный ветер в течение дня усилится 4-10, на побережье порывами 13-15, на островах до 18 м/с. Температура воздуха 12...15°C.