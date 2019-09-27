Синоптики предупреждают: на Эстонию надвигается циклон

Давление воздуха начало понижаться, и полоса высокого давления уходит из Прибалтики на Россию, унося с собой спокойную погоду. Ей на смену с юга Балтийского моря придет циклон, под влиянием которого погода в Эстонии изменится и станет ветреной и дождливой.