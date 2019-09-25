Станет ли Эстония новой Ибицей? Читайте, чего ждать от потепления климата

Ведущий ученый университета Хельсинки Каяр Кестер говорит, что, к примеру, даже пожары в Сибири оказывают влияние на эстонскую погоду.

"На фотографиях со спутника видно, что облака дыма, содержащие пепел и сажу, которые образовались во время сибирских пожаров, двигались вверх в сторону Северного моря. Если эти пепел и сажа упадут на арктических территориях, поверхность льда там станет темнее и начнет таять", - говорит Кестер.

Говоря о климатических изменениях в Эстонии, ученый отмечает, что Эстонии никогда не стать подобием Ибицы, на которой большую часть года светит солнце.

"Климат в разных местах меняется по-разному, и модели показывают, что температуры в Эстонии действительно вырастут, но вместе с ними вырастет и количество осадков. Следствием потепления климата станет то, что в будущем в Эстонии зимы будут малоснежными, но дожди будут идти чаще, а также увеличится количество весенних и осенних штормов".