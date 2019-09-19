Чт, 19.09.2019
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  • Важное предупреждение: температура упадет ниже нуля, на дорогах Эстонии может быть скользко

Важное предупреждение: температура упадет ниже нуля, на дорогах Эстонии может быть скользко

Снега нет, но на дорогах скользко.

ФОТО: Arvet Mägi/Virumaa Teataja

После прохождения ночью через Эстонию очередной ложбины низкого давления и на фоне повышающего атмосферного давления, облаков станет меньше и вероятность осадков уменьшится, сообщает Служба погоды Эстонии.

Из-за повсеместного ночного понижения температуры у поверхности земли до нуля, а местами и до -2°С, утром на дорогах можем быть скользко. Дневные температуры останутся в пределах 10°С.

В пятницу, 20 сентября, небольшая и переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный, западный 3-9, на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 9...12°C.

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