Важное предупреждение: температура упадет ниже нуля, на дорогах Эстонии может быть скользко

После прохождения ночью через Эстонию очередной ложбины низкого давления и на фоне повышающего атмосферного давления, облаков станет меньше и вероятность осадков уменьшится, сообщает Служба погоды Эстонии.
Из-за повсеместного ночного понижения температуры у поверхности земли до нуля, а местами и до -2°С, утром на дорогах можем быть скользко. Дневные температуры останутся в пределах 10°С.
В пятницу, 20 сентября, небольшая и переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный, западный 3-9, на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 9...12°C.