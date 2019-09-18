В Финляндии выпал первый снег

"Снега выпало несколько сантиметров. Тут туман, облачно и холодно", - говорит оленевод Пэр-Антти Лабба.

Для местных оленеводов первый снег во второй половине сентября не стало неожиданностью: "Здесь часто выпадает снег именно на этой неделе, но он еще успеет растаять много раз до начала настоящей зимы".

В прошлом году первый снег выпал в Финляндии в Килписярви 25 сентября.

По словам метеорологов Yle, пока официальных данных о снегопаде в Лапландии нет. По данным метеорологических радаров и дорожных камер, в Энонтекиё выпал снег или мокрый снег.

Снег, однако, сразу растаял. На сопках, возможно накопилось небольшое количество снега. О толщине возможного снежного покрова нет информации.

В ближайшие дни в Северной Лапландии ожидаются осадки в виде снега или мокрого снега, говорят метеорологи Yle.