В ближайшие дни синоптики обещают мокрый снег

По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни ожидается по-настоящему осенняя погода, местами пройдет мокрый снег, по ночам возможна минусовая температура воздуха.
В ночь на четверг малооблачная погода и переменная облачность, по регионам кратковременные дожди. Ветер северных направлений, 1-7, до полуночи на побережье порывами до 12 м/сек. Температура воздуха 0-6, на побережье до 11 градусов тепла, на почве местами 0-2 градуса мороза. Днем переменная облачность, по многим регионам кратковременные дожди. Ветер западных направлений, 1-7, во второй половине дня на островах северо-западный, 6-11, порывами до 15 м/сек. Температура воздуха 9-12 градусов тепла.
В ночь на пятницу облачно с прояснениями. По многим регионам кратковременные дожди, по регионам мокрый снег. Ветер северо-западный и западный, 5-11, на побережье порывами до 14-17 м/сек. Температура воздуха 2-7, на побережье до 11 градусов тепла. Днем на западе страны переменная облачность, на востоке облачно с прояснениями. По многим регионам кратковременные дожди, по регионам мокрый снег. Ветер северо-западный, 4-9, порывами до 12-14 м/сек. Температура воздуха 6-11 градусов тепла.
В ночь на субботу малооблачная погода и переменная облачность без существенных осадков. Утром начиная с запада страны облачность уплотнится, вероятность осадков повысится. Ветер западных направлений, 3-8 м/сек, утром на побережье ветер юго-западный порывами до 14 м/сек. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 5 градусов тепла, на почве местами 0-3 градуса мороза, на западе страны 5-11 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями, по многим регионам дожди. Ветер западный и юго-западный, 5-10, на побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха 9-14 градусов тепла.