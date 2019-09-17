В ближайшие дни синоптики обещают мокрый снег

В ночь на четверг малооблачная погода и переменная облачность, по регионам кратковременные дожди. Ветер северных направлений, 1-7, до полуночи на побережье порывами до 12 м/сек. Температура воздуха 0-6, на побережье до 11 градусов тепла, на почве местами 0-2 градуса мороза. Днем переменная облачность, по многим регионам кратковременные дожди. Ветер западных направлений, 1-7, во второй половине дня на островах северо-западный, 6-11, порывами до 15 м/сек. Температура воздуха 9-12 градусов тепла.

В ночь на пятницу облачно с прояснениями. По многим регионам кратковременные дожди, по регионам мокрый снег. Ветер северо-западный и западный, 5-11, на побережье порывами до 14-17 м/сек. Температура воздуха 2-7, на побережье до 11 градусов тепла. Днем на западе страны переменная облачность, на востоке облачно с прояснениями. По многим регионам кратковременные дожди, по регионам мокрый снег. Ветер северо-западный, 4-9, порывами до 12-14 м/сек. Температура воздуха 6-11 градусов тепла.