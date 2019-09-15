В этом регионе Эстонии шторм свирепствует с особенной силой

«Больше всего проблем из-за сильного ветра в Пярнумаа. С утра до настоящего времени у спасателей было 20 вызовов. К счастью, большинство происшествий были неопасны, и основной риск заключается в том, что дерево препятствует движению и может привести к опасным для движения ситуациям», - сказала Пирет Сейре, советник отдела предупреждения чрезвычайных ситуаций Спасательного департамента.