Галерея: на пярнуском пляже серферы наслаждаются штормовой погодой

Cегодняшний штормовой ветер выманил на пярнуский пляж поклонников кайтсерфинга и других любителей штормовой погоды, пишет Pärnu Postimees.
По данным метеорологической станции Пярнуского порта, порывы ветра во второй половине дня достигали 25 метров в секунду.
Из-за штормового ветра поднялся и уровень моря. В районе полудня он превышал средний на 126 сантиметров, после обеда уровень чуть снизился.
Государственная метеорологическая служба на сегодня выдала штормовое предупреждение первого уровня: это означает, что в определенных ситуациях погода может быть опасной.