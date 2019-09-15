Вс, 15.09.2019
Погода в Эстонии Смотреть еще > Температура воды Смотреть еще > Погода в Европе Смотреть еще >
  • Погода
  • Галерея: на пярнуском пляже серферы наслаждаются штормовой погодой

Галерея: на пярнуском пляже серферы наслаждаются штормовой погодой

Cегодняшний штормовой ветер выманил на пярнуский пляж поклонников кайтсерфинга и других любителей штормовой погоды, пишет Pärnu Postimees.

По данным метеорологической станции Пярнуского порта, порывы ветра во второй половине дня достигали 25 метров в секунду.

Из-за штормового ветра поднялся и уровень моря. В районе полудня он превышал средний на 126 сантиметров, после обеда уровень чуть снизился.

Государственная метеорологическая служба на сегодня выдала штормовое предупреждение первого уровня: это означает, что в определенных ситуациях погода может быть опасной.

Читать также

АКТУАЛЬНО

Читать также

НАВЕРХ