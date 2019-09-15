Галерея: на пярнуском пляже серферы наслаждаются штормовой погодой

По данным метеорологической станции Пярнуского порта, порывы ветра во второй половине дня достигали 25 метров в секунду.

Из-за штормового ветра поднялся и уровень моря. В районе полудня он превышал средний на 126 сантиметров, после обеда уровень чуть снизился.