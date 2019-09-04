Фото: северное сияние озарило небо над Эстонией

31 августа в 23.35 фотограф-любитель Марианн Пексар, живущая недалеко от Виртсу в деревне Лыо, запечатлела в Ночь древних огней на пляже в Виртсу северное сияние на фоне безоблачного неба.

"Была в курсе, что в Ночь древних огней можно увидеть северное сияние. Поскольку вечер был ясный, отправилась в городище Виртсу фотографировать", - рассказала женщина, 12 лет занимающаяся любительской фотографией, снимавшая последние четыре года северное сияние.

"Лучшие фотографии получаются на берегу моря, поэтому ездила фотографировать в Виртсу, но снимала северное сияние и на сенокосе в моей в моей деревне", - сказала Пексар.