Ураган «Дориан» застрял над Багамами, жители взывают о помощи

Постепенно ураган теряет силу: во вторник он ослабел до третьей категории, однако проливные дожди, ураганный ветер и нагоняемая им на побережье вода будут угрожать жителям острова Большой Багама еще по меньшей мере сутки. Максимальная зафиксированная во вторник скорость ветра достигает 205 км/ч.

От «Дориана» на Багамах погибли не менее пяти человек. На восточном побережье США, куда может переместиться ураган, по-прежнему сохраняется режим чрезвычайного положения.

Национальный центр ураганов США сообщает, что «Дориан» сейчас сместился к северу от Большого Багамы, где живут около 50 тысяч человек. За день ураган переместился на 20 км. Сейчас ураган малоподвижен, ему присвоена третья категория по шкале Саффира-Симпсона.

Агентство предупреждает, что «Дориан» все еще может вызывать порывы ветра скоростью до 250 км в час и подъем уровня воды на 3-3,5м, рекомендуя жителям Большого Багамы оставаться в убежищах.

В США, в округе Палм-Бич (штат Флорида), расположенном в 160 км к западу от урагана, фиксируются порывы ветра скоростью до 93 км/ч.

По информации Службы погоды Би-би-си, ветер в центре урагана закручивается с такой силой, что его ядро «схлопнулось» - как результат это привело к значительному расширению области повреждений, нанесенных циклоном.

Как рассказал представитель Международного Красного Креста Стив Макэндрю, за двадцать лет, что он участвует в спасательных операциях, ему ни разу не приходилось сталкиваться с ураганом, который бы классифицировался как стационарный.

Что происходит на Большом Багаме?

Судя по любительским видео и сообщениям СМИ, на острове наблюдаются масштабные затопления, а отчаявшиеся жители забираются на крыши домов, чтобы спастись от прибывающей воды.

Floodwaters at the Rand Memorial Hospital in Freeport Grand Bahama - Emergency Room. Hurricane Dorian forced patients to evacuate the hospital. #DORIAN #HOSPITAL #hurricane pic.twitter.com/cUmxEsjn2Q — Bahamas Press (@Bahamaspress) 3 сентября 2019 г.

Агентство Багамас Пресс опубликовало видео, на котором виден ушедший под воду госпиталь во Фрипорте; пациентов оттуда эвакуировали. СМИ сообщают, что заблокированные на крышах люди ждут помощи.

Международный аэропорт Багам ушел под воду на два метра.

На одной из местных радиостанций агентству АП сообщили, что к ним поступило более 5 тысяч звонков с просьбами о помощи.

«Люди, которые думали, что находятся в безопасности, сейчас умоляют о помощи», - сказал житель Фрипорта Ясмин Ригби агентству Рейтер.

Live scenes from residents located Over-the-Bridge in Pine Bay Freeport community on Grand Bahama Island as Hurricane #Dorian moves inland as a Cat 4 Hurricane.#Bahamas #Freeport

pic.twitter.com/9qJFYN2llM — DMM News (@DMM_News_) 2 сентября 2019 г.

Какова обстановка на других Багамских островах?

На островах Абако (население - около 17 тысяч), куда ранее пришелся основной удар «Дориана», погода прояснилась после того, как ураган двинулся дальше на запад.

Премьер-министр Багамских островов Хьюберт Миннис в понедельник заявил, что разрушения, нанесенные ураганом островам Абако, носят беспрецедентный характер и назвал это трагедией исторического масштаба.

Международный Красный Крест выражал опасения, что селевые потоки могли загрязнить источники питьевой воды на островах. По данным организации, около 13 тысяч домов оказались частично или полностью разрушены.

Наводнениям подверглась и столица островов - Нассау.

Менеджер благотворительной организации, помогающей бездомным животным, Челла Филиппс написала в «Фейсбуке», что разместила у себя дома в Нассау на время урагана 97 собак.

Какова угроза для США?

Последние метеорологические прогнозы показывают, что «Дориан» может приблизиться к восточному побережью США на опасное расстояние, но дать точную оценку возможной траектории его дальнейшего движения во вторник затруднительно.

Национальный центр ураганов подчеркивает, что даже небольшое отклонение может направить «Дориан» прямо на побережье Флориды.