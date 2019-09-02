Синоптики предупреждают о похолодании

Теплый летний воздух отступил на Россию, и завтрашние показания термометров останутся в основном ниже 20°С.
Вместе с ростом давления воздуха на страны Балтии распространился гребень высокого давления и день будет преимущественно солнечным. Одиночные кучево-дождевые облака можно встретить, прежде всего,, на юго-востоке Эстонии, и ветер будет довольно слабый.
Во вторник, 3 сентября, в Эстонии ожидается небольшая и переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, вероятность осадков больше по юго-востоку Эстонии. Ветер западных направлений 3-8, на островах до 11 м/с.
Температура воздуха составит 16-20°С.