Синоптики предупреждают о похолодании

Вместе с ростом давления воздуха на страны Балтии распространился гребень высокого давления и день будет преимущественно солнечным. Одиночные кучево-дождевые облака можно встретить, прежде всего,, на юго-востоке Эстонии, и ветер будет довольно слабый.