Видео и галерея: на четыре штата США обрушился мощный ураган, объявлена эвакуация

"Обязательные приказы об эвакуации были изданы в прибрежных районах округов Палм-Бич, Мартин и Сент-Люси", - говорится в заявлении от 1 сентября. Десантис добавил, что 2 сентября поступят поручения об обязательной эвакуации округов Сент-Джонс, Бревард, Волуси, Дюваль, Индиан-Ривер и Нассау. Для обеспечения беспрепятственной эвакуации власти приостановили сбор платы за проезд на платных магистралях Флориды. Еще в семи округах жителям предложена добровольная эвакуация.

Ранее из-за приближения урагана "Дориан" эвакуация была объявлена в штатах Южная и Северная Каролина и Джорджия. В Южной Каролине эвакуация начнется в понедельник, 2 сентября, в 12:00 по местному времени (19:00 по эстонскому). Власти планируют эвакуировать из прибрежных районов штата около миллиона человек. Со вторника приказано закрыть все школы и государственные учреждения в восьми округах штата. Отмечается, что эвакуация жителей Южной Каролины уже началась в домах престарелых и больницах.

Сейчас ураган бушует на островах Багамского архипелага. Скорость ветра достигает 298 км/ч. По данным метеорологов, после Багамских островов "Дориан" обрушится на юго-восточное побережье США. В Twitter уже появились видео урагана на острове Абако.

Yall pray fa Abaco.. cause Dorian has arrived pic.twitter.com/EtavFYKMcq — Tinker Bell🌼 (@QueenAnarchyy) September 1, 2019

Wow! New video coming in out of the #Bahamas. The surge from #HurricaneDorian is putting the whole town of New Plymouth on Green Turtle Cay, Abaco underwater 😳 video by Chamon McIntosh #dorian #hirricane #Dorian2019 pic.twitter.com/jHBDNPK5ny — James Wieland (@SurfnWeatherman) September 1, 2019

30 августа президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации во Флориде из-за приближающегося "Дориана", на борьбу с последствиями стихии была выделена федеральная помощь. Режим ЧС ввели и в нескольких округах штата Джорджия. Власти Содружества Багамских островов начали экстренную эвакуацию жителей. Из-за стихийного бедствия Трамп отменил намеченный на начало следующей недели визит в Польшу. По его словам, для него очень важно находиться в США во время бедствия.

Трамп сообщил в Twitter, что надвигающийся ураган "Дориан" может стать одним из самых серьезных за последние десятилетия. Его советник по нацбезопасности Джон Болтон, в свою очередь, призвал не посещать пляжи из-за высоких волн.