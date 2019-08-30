Петербург повторил температурный рекорд 1942 года

В Петербурге 29 августа повторен температурный рекорд 77-летней давности: воздух прогрелся до +25,4 градуса, сообщает 47news.ru со ссылкой на ведущего специалиста центра "Фобос" Михаил Леус.
По данным эксперта, такая же температура наблюдалась в городе 29 августа 1942 года.
Леус отмечает, что, несмотря на блокаду, в которой тогда находился Ленинград, метеорологические наблюдения здесь проводились, более того, метеостанции были даже в некоторых партизанских отрядах.
Стоит отметить, что ранее метеорологи предрекали Петербургу холодный август. Ожидалось, что температура воздуха не будет превышать 18-20 градусов.