Петербург повторил температурный рекорд 1942 года

По данным эксперта, такая же температура наблюдалась в городе 29 августа 1942 года.

Леус отмечает, что, несмотря на блокаду, в которой тогда находился Ленинград, метеорологические наблюдения здесь проводились, более того, метеостанции были даже в некоторых партизанских отрядах.