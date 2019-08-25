Погода в Англии: последние выходные лета побили температурный рекорд

На последние выходные августа в Великобритании приходится так называемый Bank Holiday - "день, когда не работают банки". Это дополнительный выходной, который добавляется к последнему уикенду августа.

Новый рекорд установлен в районе аэропорта Хитроу. Температура поднялась до 33,3 градусов по шкале Цельсия. Британское метеобюро официально подтвердило эти данные. Предыдущий рекорд, 31,5 градусов, также был установлен в районе Хитроу в 2001 году.

В субботу рекордная температура была зарегистрирована в Уэльсе - в городе Гогерддан воздух прогрелся до 28,8 градусов.

Абсолютный температурный рекорд в Британии был установлен в июле этого года в Кембридже, где температура достигла 38,7 градусов по Цельсию.