Новая неделя в Эстонии начнется с дождей

Новая неделя начнется с порции дождей. Ее принесет нам ложбина низкого давления, которая перемещается через Эстонию в северо-восточном направлении. Во второй половине дня, по мере удаления ложбины на восток, осадки прекратятся, прояснит и западный ветер тоже пойдет на убыль. Несмотря на дожди день будет теплым, на востоке республики столбик термометра может достичь отметки 25°С.
В понедельник, 19 августа, в первой половине дня облачно с прояснениями, во многих местах кратковременный дождь. В середине дня, начиная с островов, облачность рассеется и осадки постепенно прекратятся.
Ветер повсеместно перейдет к юго-западному, западному 5-11, на побережье порывами до 14 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха 18..22, на востоке Эстонии до 25°С.