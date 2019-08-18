Новая неделя в Эстонии начнется с дождей

Новая неделя начнется с порции дождей. Ее принесет нам ложбина низкого давления, которая перемещается через Эстонию в северо-восточном направлении. Во второй половине дня, по мере удаления ложбины на восток, осадки прекратятся, прояснит и западный ветер тоже пойдет на убыль. Несмотря на дожди день будет теплым, на востоке республики столбик термометра может достичь отметки 25°С.