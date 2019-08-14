Ср, 14.08.2019
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Плыть или не плыть? Температура воды на пляжах Эстонии достигает почти 20 градусов

Пляж Пирита.

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

По данным метеослужбы Эстонии, температура воды на пляжах составляет чуть менее 20 градусов.

Самая теплая вода на пляже Хяэдемеэсте в Пярнумаа - 19,9 градуса и на пляже Хельтермаа на Хийумаа - 19,8 градуса. Во внутренних водоемах самая теплая вода в Эмайыги около Тарту (19,4 градуса) и в озере Тамула (19,1 градуса).

Самая низкая температура на морских пляжах зарегистрирована в Мынту - 13,4 градуса, и во внутренних водоемах в реке Лыве - 10,6 градуса.

Официально купальный сезон продолжается с 1 июня по 31 августа.

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