Плыть или не плыть? Температура воды на пляжах Эстонии достигает почти 20 градусов

По данным метеослужбы Эстонии, температура воды на пляжах составляет чуть менее 20 градусов.
Самая теплая вода на пляже Хяэдемеэсте в Пярнумаа - 19,9 градуса и на пляже Хельтермаа на Хийумаа - 19,8 градуса. Во внутренних водоемах самая теплая вода в Эмайыги около Тарту (19,4 градуса) и в озере Тамула (19,1 градуса).
Самая низкая температура на морских пляжах зарегистрирована в Мынту - 13,4 градуса, и во внутренних водоемах в реке Лыве - 10,6 градуса.
Официально купальный сезон продолжается с 1 июня по 31 августа.