Плыть или не плыть? Температура воды на пляжах Эстонии достигает почти 20 градусов

Самая теплая вода на пляже Хяэдемеэсте в Пярнумаа - 19,9 градуса и на пляже Хельтермаа на Хийумаа - 19,8 градуса. Во внутренних водоемах самая теплая вода в Эмайыги около Тарту (19,4 градуса) и в озере Тамула (19,1 градуса).