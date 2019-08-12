Теплый вторник омрачат дожди с грозами

Сегодня из южной Европы в Прибалтику прибудет очередная ложбина низкого давления, в которой образуется новый небольшой циклон. Перемещаясь далее на Россию, он вызовет у нас кратковременные дожди и, возможно, грозы.
Воздушная масса остается сравнительно теплой, и несмотря на облачность и дожди дневные температурные максимумы будут около 20°C.
Во вторник, 13 августа, в первой половине дня в Эстонии ожидается переменная облачность. Во многих местах кратковременные дожди, возможна гроза, к вечеру дождей станет меньше. Ветер юго-западный 5-10 м/с.
Температура воздуха составит 17-22°С.