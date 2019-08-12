Пн, 12.08.2019
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Теплый вторник омрачат дожди с грозами

Дождливая погода.

ФОТО: Liis Treimann

Сегодня из южной Европы в Прибалтику прибудет очередная ложбина низкого давления, в которой образуется новый небольшой циклон. Перемещаясь далее на Россию, он вызовет у нас кратковременные дожди и, возможно, грозы.

Воздушная масса остается сравнительно теплой, и несмотря на облачность и дожди дневные температурные максимумы будут около 20°C.

Во вторник, 13 августа, в первой половине дня в Эстонии ожидается переменная облачность. Во многих местах кратковременные дожди, возможна гроза, к вечеру дождей станет меньше. Ветер юго-западный 5-10 м/с.

Температура воздуха составит 17-22°С.

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