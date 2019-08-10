Завтра Эстонию зальет

Днем ожидается облачная с прояснениями погода, дожди, местами грозы, вечером начиная с региона Рижского залива осадки прекратятся, облачность рассеется. Ветер южный и юго-западный, 5-10, на островах и побережье Западной Эстонии порывами 12-15 м/сек. Температура воздуха 17-22 градуса тепла.