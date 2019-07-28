На финской метеостанции поставлен новый температурный рекорд всех времен

Предыдущий рекорд в 31,6 градуса датирован июлем 1945 года.

"Это уже о чем-то говорит, когда температурный рекорд побит на старейшей метеорологической станции Финляндии. Кроме того, во многих странах Европы этим летом были побиты предыдущие рекорды, что свидетельствует об изменении климата", - прокомментировал рекорд метеоролог Yle Тони Хеллинен.

Также на станции в районе аэропорта Мальми в Хельсинки был побит рекорд. Там температура поднялась до отметки 32,1 градуса. Предыдущий рекорд 31,5 градуса держался с 1972 года.