Галерея: на пярнуском пляже сегодня яблоку негде упасть

К 15 часам на пляже насчитывалось около 6 500 человек, а температура воды составляла 21 градус тепла.

"Жара делает людей более нервными, так что эмоций много" - описала ситуацию старший спасатель пярнуского пляжа, сотрудница G4S Калли Ламп.

Больше всего эмоций вызывают пропажи детей, которые участились сейчас, когда на пляже так много народа. К счастью, пока всех детей удалось разыскать и вернуть родителям.