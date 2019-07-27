Сб, 27.07.2019
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  • Галерея: на пярнуском пляже сегодня яблоку негде упасть

Галерея: на пярнуском пляже сегодня яблоку негде упасть
Потерявшиеся дети добавляют работы спасателям

Сегодня в жаркий летний день на пярнуском плаже несколько раз терялись дети, но все они были найдены. А морские полицейские Департамента полиции и погранохраны нашли унесенного далеко от берега надувного розового фламинго, пишет Postimees.

К 15 часам на пляже насчитывалось около 6 500 человек, а температура воды составляла 21 градус тепла. 

"Жара делает людей более нервными, так что эмоций много" - описала ситуацию старший спасатель пярнуского пляжа, сотрудница G4S Калли Ламп. 

Больше всего эмоций вызывают пропажи детей, которые участились сейчас, когда на пляже так много народа. К счастью, пока всех детей удалось разыскать и вернуть родителям.

 Сегодня же береговой охране пришлось работать совместно с чиновниками Департамента полиции и погранохраны, которые сообщили, что в Пярнуском заливе обнаружен надувной фламинго. Плавательное средство было возвращено владельцу.

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