Синоптики уже прогнозировали, что в ближайшие дни Западную Европу ожидает самый жаркий день в истории. Однако пока Европа в режиме подготовки, Америка, кажется, уже пережила самый настоящий климатический апокалипсис, пишет Русский TVNET.

Экстремальная жара все чаще встречается в разных странах мира. Эксперты связывают это с изменением климата.

В США особенно жаркая погода выдалась в период с пятницы (19 июля) по воскресенье (21 июля). Самые сильные волны жары ощущались в Нью-Йорке, Филадельфии и Вашингтоне.

Интересно, что температура воздуха в этих городах была выше, даже чем в Аризоне, Фениксе и Майами.

Врачи и спасатели предупреждали людей о надвигающейся жаре и напоминали, что в такую погоду необходимо избегать сильного воздействия солнца, пить много жидкости и стараться не находиться долго под прямыми солнечными лучами.

Во многих городах, также, как и во Франции во время сильной волны жары, были оборудованы специальные общественные бассейны, которые предназначались для охлаждения горожан. Часто для этих целей использовали и городские фонтаны.

ФОТО: AFP / Scanpix

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил чрезвычайное положение. Запланированный на воскресенье триатлон в Нью-Йорке был отменен - впервые за 18 лет.

New York City: today will be very hot and could be the start of a heatwave through Sunday. Prepare for temperatures in the 90s with a heat index over 100 degrees!



Drink water, stay in A/C and check on your neighbors. Visit https://t.co/TbZwX9EoKN for more information. pic.twitter.com/e6slweFVtd — NYC Mayor's Office (@NYCMayorsOffice) July 19, 2019

Жара также помешала проведению музыкального, комедийного и кулинарного фестиваля OZY Fest, который должен был проходить в Центральном парке в течение двух дней.

Фонтаны Бостона, штат Массачусетс, также были переполнены как взрослыми, так и детьми.

ФОТО: Reuters / Scanpix

Однако не только люди хотели освежиться в городских фонтанах. Фотографы заметили птиц, спасающихся от жары подобным образом.

ФОТО: Reuters / Scanpix

Насколько жарко станет в мире к 2050 году?

Синоптики прогнозируют, что, например, в Лондоне к 2050 году климат может настолько измениться, что дневная температура станет точно такой же, как и в Барселоне. В свою очередь в Эдинбурге может быть как в Париже. Хотя может показаться, что наконец в Европе будет больше солнечных и теплых дней, синоптики уверяют, что в этом нет ничего хорошего, как может показаться.

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В Лондоне, например, может стать очень сухо, как это было в Барселоне в 2008 году, когда город был вынужден закупать питьевую воду во Франции. Ожидается, что в летние месяцы средняя температура в Великобритании увеличится примерно на шесть градусов (до 27 ° C).

В исследовании, опубликованном в журнале PLOS One сказано, что летом и зимой в Европе будет теплее на 3,5 или 4,7 градуса.

Правда ли, что температура Земли повысится на два градуса?

Все страны мира в настоящее время пытаются ограничить температуру планеты, чтобы к 2050 году она поднялась не более, чем на 1,5 градусов.

Межправительственная группа экспертов по изменению климата (MHEIC) сообщает, что глобальные температуры уже повысились на один градус.

Согласно последним данным, к 2100 году средняя температура воздуха может повыситься на 2,9 или 3,4 градуса, что может вызвать серьезные проблемы для человечества.

Чтобы предотвратить такое резкое повышение температуры в будущем, эксперты призывают уже сегодня сократить выбросы углерода на 45%. Это означает, что к 2050 году выбросы углерода должны быть равны нулю.

Жара в Индии

Интересно, что, согласно морским и атмосферным исследованиям США, город Лос-Анджелес, который часто называют «каменными джунгли», нагревается на шесть градусов больше, чем окружающая его пустыня.

План мэра Лос-Анджелеса состоит в том, чтобы найти способ охладить город к 2035 году.

Одним из таких методов является использование только светлых материалов в строительстве. Лос-Анджелес уже изучает и тестирует эту тактику. В каждом из 15 районов одна улица построена только в светлых тонах.

Однако, несмотря на то, что эксперимент работает, он обходится правительству очень дорого, к тому же не отвечает всем стандартам безопасности.