Зима посреди лета: российские синоптики предупреждают о резком похолодании и снеге

В воскресенье тропосферная ложбина из Арктики начнет быстро распространяться по территории европейской России, оттесняя скандинавское тепло к западным границам.

Но если на юге просто спадет жара и температура станет более комфортной, то в средней полосе и на севере (от Кольского полуострова до Средней Волги) значения средней суточной температуры в начале следующей недели не дотянут до нормы 4-7 градусов. А от побережья Белого моря до берегов Верхней Волги и Урала температура окажется ниже нормы на 8-10 градусов.

Весьма вероятно, что обширный холодный циклон будет кружить над европейской территорией в течение нескольких дней, удерживая прохладную погоду с облаками и дождями.

Как пояснил "Российской газете" заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев, на крайнем севере и северо-востоке европейской части России в выходные местами возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. В принципе, по словам синоптика, снег в середине лета на крайнем севере не редкость. Например, несколько лет назад в Республике Коми снегопад в июле продолжался три дня.