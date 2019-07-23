Вода в водоемах Эстонии прогрелась выше 20 градусов

За последнюю неделю погода была по-летнему теплой, и вода у пляжей прогрелась до температуры выше 20 градусов.
По данным службы погоды, самой теплой морская вода была в Хельтермаа на Хийумаа (21,5 градуса) и в Хаапсалу (20,6 градуса). Во внутренних водоемах самая высокая температура была замерена в Чудском озере в Муствеэ (21,2 градуса) и в реке Эмайыги в Тарту (21,1 градуса).
Самая низкая температура воды зафиксирована в море близ Мынту (15,6 градуса), а во внутренних водоемах в реке Лыве (11,3 градусa).
Официальный пляжный сезон продолжается с 1 июня по 31 августа.