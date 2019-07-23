Вода в водоемах Эстонии прогрелась выше 20 градусов

По данным службы погоды, самой теплой морская вода была в Хельтермаа на Хийумаа (21,5 градуса) и в Хаапсалу (20,6 градуса). Во внутренних водоемах самая высокая температура была замерена в Чудском озере в Муствеэ (21,2 градуса) и в реке Эмайыги в Тарту (21,1 градуса).