В Европу идет аномальная жара: как это повлияет на погоду в Эстонии?

Менее чем через месяц после того, как на большей части Европы были побиты температурные рекорды, на континент придет очередная волна аномальной жары. По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни у нас ожидается теплая малооблачная погода, но местами пройдут дожди.