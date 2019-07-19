В Европу идет аномальная жара: как это повлияет на погоду в Эстонии?

Менее чем через месяц после того, как на большей части Европы были побиты температурные рекорды, на континент придет очередная волна аномальной жары. По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни у нас ожидается теплая малооблачная погода, но местами пройдут дожди.
В ночь на воскресенье ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер переменных направлений 1-7 м/сек. Температура воздуха 10-16 градусов тепла. Днем ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер переменных направлений, 1-7, на островах юго-восточный, 4-9 м/сек. Температура воздуха 22-27, на побережье до 20 градусов тепла.
В ночь на понедельник облачность уплотнится, начавшиеся на островах дожди распространятся на материк. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха 12-17 градусов тепла. Днем переменная облачность, по регионам проливные дожди. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек, на северном побережье северо-восточный, 5-10 м/сек. Температура воздуха 20-25, на западе Эстонии 17-19 градусов тепла.
В ночь на вторник ожидается облачная погода, дожди, местами местами ливни, возможны грозы. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха 12-17 градусов тепла. Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность, местами возможны дожди. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха 20-25 градусов тепла.