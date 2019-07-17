Жительница Эстонии нашла в лесу необычный гриб: он занесен в Красную книгу

Целью похода женщины было прогуляться и найти съедобные грибы. Вдруг она заметила совершенно незнакомый вид грибов, поэтому решила сделать фотографию и дома уже изучить подробнее. Через соцсети удалось определить, что речь идет о редком виде грибов, который называет трутовик зонтичный (Polyporus umbellatus).

Грибы можно и не заметить среди травы. ФОТО: Merle Rallmann

На следующий день она отправили снимки двум известным в Эстонии микологам и получила от них подтверждение, что это действительно трутовик зонтичный. Этот гриб занесен в Красную книгу.

ФОТО: Merle Rallmann

Директор Музея природы Тартуского университета, миколог Урмас Кылъялг предложил вернуться на то место, чтобы взять образец гриба, высушить его дома и направить в Тарту для изучения. Кылъялг этот вида грибов находил несколько раз в Хяэдемеэсте вблизи границы Латвии, когда гулял по лесу. О других местах, где в Пярнумаа растут эти грибы, ничего неизвестно.

По словам Кылъялга, в Эстонии мест, где нашли трутовиков зонтичных, чуть более десяти.

Тартуский миколог считает, что гриб добрался до нас с помощью ветра с юга, поскольку пока места его обитания найдены в Валгамаа и Вильяндимаа.

Внимательным грибникам следует редкие находки фотографировать, отмечать место находки, при возможности взять образец и зарегистрировать природное наблюдение на странице iva.keskkonnainfo.ee.