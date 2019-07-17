На популярный пляж Эстонии выбросило юбилейный труп тюленя

Туша тюленя лежала на береговой линии между пляжем для женщин и молом.

По словам прораба Kesklinna Pargid OÜ Калью Виллота, животное было убрано с пляжа сегодня ранним утром. «Это своего рода юбилейный тюлень, так как с весны и до сегодняшнего дня мы вывезли ровно сто трупов», - отметил он.

Виллота рассказал, что в основном трупы ластоногих млекопитающих выбрасывает из моря на берег по весне, но сильный ветер поднимает их с морского дна и летом.