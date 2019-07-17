На популярный пляж Эстонии выбросило юбилейный труп тюленя

Вчера вечером читатель Pärnu Postimees прислал в редакцию фотографию лежавшего на центральном пляже Пярну трупа тюленя. Он сообщил о нем и пляжным уборщикам, но молниеносной реакции, к сожалению, не последовало.
Туша тюленя лежала на береговой линии между пляжем для женщин и молом.
По словам прораба Kesklinna Pargid OÜ Калью Виллота, животное было убрано с пляжа сегодня ранним утром. «Это своего рода юбилейный тюлень, так как с весны и до сегодняшнего дня мы вывезли ровно сто трупов», - отметил он.
Виллота рассказал, что в основном трупы ластоногих млекопитающих выбрасывает из моря на берег по весне, но сильный ветер поднимает их с морского дна и летом.
Летом у занимающейся уходом за пляжем фирмы много работы. «Сильный ветер последних дней нанес ущерб вывескам синего флага и стене поста спасательной службы на водах. Также ветер приносит на пляж мусор и коряги», - объяснил Виллота.