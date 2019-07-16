В ночь на среду можно будет наблюдать частичное затмение Луны

Луна сначала войдет в полутень Земли, а в 23:01 начнется фаза частичного затмения, которая продлится почти три часа – до 01:59. Момент максимальной фазы затмения наступит в 00:30, когда тень Земли закроет примерно 65% Луны, передает Rus.ERR .

В Тарту наблюдать за затмением Луны в телескоп можно будет на крыше научно-развлекательного центра AHHAA. Понаблюдать за лунным затмением можно будет и из палаточного городка в местах для отдыха RMK в Аэгвийду-Кырвемаа, который организует MTÜ Baltic Astronomy Club.