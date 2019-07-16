Ныряем? Вода в водоемах и заливах Эстонии прогрелась до 19 градусов

По данным государственной метеослужбы, теплее всего в Эстонии морская вода у побережья Хельтермаа на острове Хийумаа - 19,2 градуса. Почти такая же теплая вода - 19,1 градуса в Ранну-Йыэсуу на озере Выртсъярв, чуть ниже - 18,4 градуса в Чудском озере в районе Муствеэ и в реке Выханду.