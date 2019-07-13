Последствия шторма Барри в Луизиане. ФОТО: DAN ANDERSON / EPA / SCANPIX

Тропический шторм "Барри" набирает силу и уже превратился в ураган. В ближайшее время он может обрушиться на Луизиану. Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в штате.

"Барри" бушует в Мексиканском заливе последние несколько дней - он стал первым ураганом в Атлантике в 2019 году. Сейчас скорость ветра внутри урагана достигает 120 км/ч.

Ожидается, что больше всего от стихии пострадает Новый Орлеан, где уже начались ливни и поднялся штормовой ветер. "Барри" движется на северо-запад со скоростью 10 километров в час.

Национальная метеорологическая служба США предупреждает, что именно при "медленном" урагане наводнения представляют наибольшую опасность, так как перемещаясь с малой скоростью, шторм подолгу остается в одном районе, сея разрушения.

Если верить прогнозам, штат ожидают 25-50 см осадков при том, что уровень воды в реке Миссисипи уже сейчас приближается к наводнению.

Последствия становятся тяжелее

Мэтт Макграф, корреспондент Би-би-си по вопросам окружающей среды

Хотя шторм "Барри" не связан напрямую с изменениями климата, глобальное потепление приводит к тому, что последствия подобных явлений становятся более тяжелыми.

Температура воздуха растет последние десятилетия, при этом растет и его способность удерживать влагу, в результате чего тропический шторм сопровождается большим количеством осадков.

В результате глобального потепления такие штормы становятся более медленными. За последние семь десятилетий ураганы, подобные "Барри", в Северной Америке снизили скорость своего передвижения по суше на 20-30%.

Это произошло, например, с ураганом "Харви" в 2017 году, когда его сила снизилась до категории тропического шторма.

Затем он несколько дней бушевал в районе Хьюстона, став причиной аномального уровня осадков, вызвав многочисленные человеческие жертвы и огромные разрушения.

Уровень моря также повышается в результате глобального потепления, и если ветер дует в направлении берега, это повышает вероятность наводнений.

Как Луизиана готовится к шторму

Принято решение об эвакуации жителей некоторых районов, расположенных в низине.

Жителей предупредили о необходимости принять меры и приготовиться к встрече шторма: запастись водой и провизией и другими предметами первой необходимости.

Президент Трамп распорядился в случае необходимости предоставить ресурсы Агентства по чрезвычайным ситуациям для оказания помощи районам, оказавшимся в зоне бедствия.

To everyone on the Gulf Coast: As you make preparations to protect your homes & loved ones from flooding & the coming storm, it is imperative that you heed the directions of @FEMA, State & Local Officials. We are working closely w/ them. Please be prepared, be careful, & be SAFE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 11, 2019

В "Твиттере" он опубликовал запись о том, что налажено взаимодействие чиновников на местном и национальном уровнях, и призвал жителей подготовиться к встрече с ураганом.

Национальная метеорологическая служба сообщила в пятницу утром, что уровень воды в Миссисипи достиг пятиметровой отметки и может подняться до 5,7 м.

Представители корпуса армейских инженеров США заявляют, что системы защиты Нового Орлеана от наводнения готовы справиться с повышением уровня воды до 7-7,5 метров.

Губернатор Джон Бел Эдвардс назвал приближающийся шторм очень сильным и, сославшись на данные Национального центра изучения ураганов, предупредил о том, что "Барри" предоставляет опасность для жизни.

"Для значительной части Луизианы приближающийся шторм станет серьезным испытанием. Луизиане угрожают наводнением сразу три фактора: штормовые волны, разлив реки и ливни", - заявил он в четверг.

По словам мэра Ла Тойи Кантрелл, специальные насосы в Новом Орлеане работают в оптимальном режиме, но их может оказаться недостаточно.