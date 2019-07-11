Исследование: через 30 лет климат в Таллинне будет как в Братиславе

Из-за глобального потепления средняя температура воздуха в Таллинне к 2050 году может стать как в Братиславе, находящейся на 1300 километров южнее эстонской столицы, говорится в исследовании Высшей технической школы Цюриха, результаты которого в четверг, 11 июля, опубликованы в американском научном издании Plos One.
Почти все крупные города мира к 2050 году столкнутся с резким потеплением. В северном полушарии климат будет похож на территории, которые лежат на 1000 км южнее, передает Rus.ERR со ссылкой на dw.com.
Летом в европейских городах температура будет выше на 3,5 градуса, зимой - на 4,7 градуса. В частности, климатические условия в Таллинне будут такими, какие сейчас фиксируются в Братиславе, в Лондоне - как в Мадриде, а в Мадриде - как в марокканском Марракеше.
Исследователи прибегли к относительно оптимистичной оценке глобального повышения температуры из-за изменения климата, предположив, что средние температуры увеличиваются на 1,4 градуса.