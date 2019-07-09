Вт, 9.07.2019
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Лето зовет на природу

Таэваскоя ждет туристов.

ФОТО: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Еженедельник Maa Elu решил выяснить, где можно найти информацию о новых туристических тропах и возможностях разбить палатку. Большой любитель походов Март Обьяртель советует искать новые направления на домашней странице RMK, где есть отдельная страница «Вместе с природой» (Loodusega koos). Там можно выбирать учебные и туристические тропы по всей Эстонии, площадки для разведения костра, лесные хижины, места для палаток и еще много всего интересного. А можно сразу скачать на свой смартфон новое приложение  RMK Loodusega koos и тогда все лесные объекты отдыха будут у вас в кармане!

Обьяртель часто использует это приложение и всячески хвалит удобство использования. Иногда случается так, что в природе пропадает какой-нибудь указатель, потому хорошо иметь возможность свериться со смарт-устройством, чтобы убедиться, что вы все еще находитесь на верном пути.

В приложении рядом с каждым пунктом назначения указано, чем там можно заняться. Например, можно ли делать гриль или сколько автомобилей поместится на парковке. Так, лежа дома на диване, вы получите представление о том, понравится ли вам там вообще. «Когда я планирую какой-нибудь поход, то я читаю там информацию и просматриваю фото. Либо, например, смотрю на карте, есть ли поблизости какой-нибудь водоем», – описывает Обьяртель свой опыт и рекомендует изучить заодно и домашние страницы волостей и уездов, потому что и там можно найти информацию о местных достопримечательностях.

А тем, кто не может выбрать регион, куда отправиться, Обьяртель рекомендует отправиться открывать для себя, например, Кырвемаа, где много туристических троп RMK и мест для палаток на берегах озер. Большинство туристических троп можно проехать и на велосипеде.

К морю!

Советник Министерства окружающей среды по охране природы Кая Лотман рассказывает, что летом наших людей тянет к морю как магнитом, но поскольку малые острова и так перегружены, она рекомендует отправиться открывать для себя западное побережье. «В Эстонии есть чудесные тихие места, в которых не очень много людей. Если есть желание держаться поближе к морю, то я рекомендую ознакомиться с созданной в прошлом году вместе с соседями-латышами домашней страницей туристической тропы Раннику», – предлагает она.

Вбивайте в поисковик «Туристическая тропа Раннику» (Ranniku matkarada, Baltic costal hiking) и вы получите информацию о походе от границы с Латвией и Литвой до Таллинна.

Пройти весь этот путь сможет только настоящий турист-экстремал, поэтому тропа для удобства разбита на однодневные отрезки, так что можно выбрать себе подходящее место, в котором выйти на тропу и в котором сойти с нее. Для каждого дня есть карта, описание ландшафта и рекомендации, что посмотреть, где искупаться или перекусить.

«Например, на Юге от Пярну тропа пролегает под величественными соснами Луйтемааского заповедника. А до Виртсу можно дойти по бывшей узкоколейке дамбы, познакомившись по пути с прекрасным Лаэлатуским лесолугом в Пухту-Лаэлатуском заповеднике. «Знакомство с Матсалуским национальным парком можно начать на походной тропе Салевере Салумяэ. В центре национального парка в Пенийыэ есть небольшая экспозиция на тему прибрежного уклада жизни. С башни для наблюдения за птицами открывается прекрасный вид на залив Матсалу, а с полуострова Пуйсе – на Вяйнамери.

Если держаться деревянного настила, то и в болотах заблудиться не страшно.

ФОТО: Mailiis Ollino/Pärnu Postimees

На западном побережье есть красивые природоохранные зоны с хорошими видами на море, полуострова и заливы, а также пастбища, на которых коровы щиплют траву. На сегодняшний день основная миграция птиц уже, конечно, завершилась, но в августе она начнется снова, поэтому опять можно будет увидеть много пернатых.

Если вы достаточно часто бывали в Эстонии у моря, то на туристической тропе Раннику можно выбрать пункт назначения в Латвии и сравнить тамошнюю линию моря с нашей.

А если хочется открыть более восточную часть Эстонии, то стоит отправиться в совершенно новый Алутагузский национальный парк, где в районе Ийзаку можно найти много туристических троп.

Во всех шести национальных парках Эстонии и в некоторых крупных природоохранных зонах тоже есть на что посмотреть, и с соответствующими возможностями можно ознакомиться на странице Департамента окружающей среды www.kaitsealad.ee, где вы также найдете истории о природоохранных зонах и контакты местных предпринимателей.

Что дает природа?

Зачем вообще нужно отправляться на природу? «Лето – хорошая пора, чтобы вздохнуть свежего воздуха, подвигаться и набраться энергии, чтобы встретить новую зиму, – говорит Лотман. - Природа предлагает в это время свои самые прекрасные дары: теплую воду в водоемах, вкусные ягоды в лесах, восхитительные цветы, бабочек и пение птиц. Все это обогащает человека».

Находясь на природе, нужно помнить о правиле, по которому нужно оставить после себя минимальный след. Если в месте для пикника есть мусорные ящики, то следуйте руководству и правильно сортируйте отходы. Если мусорных ящиков нет, то отходы нужно будет упаковать и увезти с собой обратно в город.

«Какая-нибудь шкурка колбасы или банана природу не уничтожит, но если постоянно выбрасывать пищевые отходы в месте отдыха, то это создаст для некоторых видов возможность для успешного размножения», – рассказывает Лотман. «Например, грызуны, вороновые и лисы – смелые животные, которые с радостью потребляют оставленные людьми отходы. Но рост их численности влияет на другие виды, которые живут рядом с ними. Таким образом нарушается природный баланс».

Отправляйтесь на природу!

Здесь можно найти некоторые советы, где можно найти увлекательные места для походов на природе:

coastalhiking.eu/et/route/itinerary/

loodusegakoos.ee

kaitsealad.ee

keskkonnaharidus.ee

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