Лето зовет на природу

Обьяртель часто использует это приложение и всячески хвалит удобство использования. Иногда случается так, что в природе пропадает какой-нибудь указатель, потому хорошо иметь возможность свериться со смарт-устройством, чтобы убедиться, что вы все еще находитесь на верном пути.

В приложении рядом с каждым пунктом назначения указано, чем там можно заняться. Например, можно ли делать гриль или сколько автомобилей поместится на парковке. Так, лежа дома на диване, вы получите представление о том, понравится ли вам там вообще. «Когда я планирую какой-нибудь поход, то я читаю там информацию и просматриваю фото. Либо, например, смотрю на карте, есть ли поблизости какой-нибудь водоем», – описывает Обьяртель свой опыт и рекомендует изучить заодно и домашние страницы волостей и уездов, потому что и там можно найти информацию о местных достопримечательностях.

А тем, кто не может выбрать регион, куда отправиться, Обьяртель рекомендует отправиться открывать для себя, например, Кырвемаа, где много туристических троп RMK и мест для палаток на берегах озер. Большинство туристических троп можно проехать и на велосипеде.

К морю!

Советник Министерства окружающей среды по охране природы Кая Лотман рассказывает, что летом наших людей тянет к морю как магнитом, но поскольку малые острова и так перегружены, она рекомендует отправиться открывать для себя западное побережье. «В Эстонии есть чудесные тихие места, в которых не очень много людей. Если есть желание держаться поближе к морю, то я рекомендую ознакомиться с созданной в прошлом году вместе с соседями-латышами домашней страницей туристической тропы Раннику», – предлагает она.

Вбивайте в поисковик «Туристическая тропа Раннику» (Ranniku matkarada, Baltic costal hiking) и вы получите информацию о походе от границы с Латвией и Литвой до Таллинна.

Пройти весь этот путь сможет только настоящий турист-экстремал, поэтому тропа для удобства разбита на однодневные отрезки, так что можно выбрать себе подходящее место, в котором выйти на тропу и в котором сойти с нее. Для каждого дня есть карта, описание ландшафта и рекомендации, что посмотреть, где искупаться или перекусить.

«Например, на Юге от Пярну тропа пролегает под величественными соснами Луйтемааского заповедника. А до Виртсу можно дойти по бывшей узкоколейке дамбы, познакомившись по пути с прекрасным Лаэлатуским лесолугом в Пухту-Лаэлатуском заповеднике. «Знакомство с Матсалуским национальным парком можно начать на походной тропе Салевере Салумяэ. В центре национального парка в Пенийыэ есть небольшая экспозиция на тему прибрежного уклада жизни. С башни для наблюдения за птицами открывается прекрасный вид на залив Матсалу, а с полуострова Пуйсе – на Вяйнамери.

Если держаться деревянного настила, то и в болотах заблудиться не страшно. ФОТО: Mailiis Ollino/Pärnu Postimees