Лето зовет на природу

Еженедельник Maa Elu решил выяснить, где можно найти информацию о новых туристических тропах и возможностях разбить палатку. Большой любитель походов Март Обьяртель советует искать новые направления на домашней странице RMK, где есть отдельная страница «Вместе с природой» (Loodusega koos). Там можно выбирать учебные и туристические тропы по всей Эстонии, площадки для разведения костра, лесные хижины, места для палаток и еще много всего интересного. А можно сразу скачать на свой смартфон новое приложение RMK Loodusega koos и тогда все лесные объекты отдыха будут у вас в кармане!
Обьяртель часто использует это приложение и всячески хвалит удобство использования. Иногда случается так, что в природе пропадает какой-нибудь указатель, потому хорошо иметь возможность свериться со смарт-устройством, чтобы убедиться, что вы все еще находитесь на верном пути.
В приложении рядом с каждым пунктом назначения указано, чем там можно заняться. Например, можно ли делать гриль или сколько автомобилей поместится на парковке. Так, лежа дома на диване, вы получите представление о том, понравится ли вам там вообще. «Когда я планирую какой-нибудь поход, то я читаю там информацию и просматриваю фото. Либо, например, смотрю на карте, есть ли поблизости какой-нибудь водоем», – описывает Обьяртель свой опыт и рекомендует изучить заодно и домашние страницы волостей и уездов, потому что и там можно найти информацию о местных достопримечательностях.
А тем, кто не может выбрать регион, куда отправиться, Обьяртель рекомендует отправиться открывать для себя, например, Кырвемаа, где много туристических троп RMK и мест для палаток на берегах озер. Большинство туристических троп можно проехать и на велосипеде.
К морю!
Советник Министерства окружающей среды по охране природы Кая Лотман рассказывает, что летом наших людей тянет к морю как магнитом, но поскольку малые острова и так перегружены, она рекомендует отправиться открывать для себя западное побережье. «В Эстонии есть чудесные тихие места, в которых не очень много людей. Если есть желание держаться поближе к морю, то я рекомендую ознакомиться с созданной в прошлом году вместе с соседями-латышами домашней страницей туристической тропы Раннику», – предлагает она.
Вбивайте в поисковик «Туристическая тропа Раннику» (Ranniku matkarada, Baltic costal hiking) и вы получите информацию о походе от границы с Латвией и Литвой до Таллинна.
Пройти весь этот путь сможет только настоящий турист-экстремал, поэтому тропа для удобства разбита на однодневные отрезки, так что можно выбрать себе подходящее место, в котором выйти на тропу и в котором сойти с нее. Для каждого дня есть карта, описание ландшафта и рекомендации, что посмотреть, где искупаться или перекусить.
«Например, на Юге от Пярну тропа пролегает под величественными соснами Луйтемааского заповедника. А до Виртсу можно дойти по бывшей узкоколейке дамбы, познакомившись по пути с прекрасным Лаэлатуским лесолугом в Пухту-Лаэлатуском заповеднике. «Знакомство с Матсалуским национальным парком можно начать на походной тропе Салевере Салумяэ. В центре национального парка в Пенийыэ есть небольшая экспозиция на тему прибрежного уклада жизни. С башни для наблюдения за птицами открывается прекрасный вид на залив Матсалу, а с полуострова Пуйсе – на Вяйнамери.
На западном побережье есть красивые природоохранные зоны с хорошими видами на море, полуострова и заливы, а также пастбища, на которых коровы щиплют траву. На сегодняшний день основная миграция птиц уже, конечно, завершилась, но в августе она начнется снова, поэтому опять можно будет увидеть много пернатых.
Если вы достаточно часто бывали в Эстонии у моря, то на туристической тропе Раннику можно выбрать пункт назначения в Латвии и сравнить тамошнюю линию моря с нашей.
А если хочется открыть более восточную часть Эстонии, то стоит отправиться в совершенно новый Алутагузский национальный парк, где в районе Ийзаку можно найти много туристических троп.
Во всех шести национальных парках Эстонии и в некоторых крупных природоохранных зонах тоже есть на что посмотреть, и с соответствующими возможностями можно ознакомиться на странице Департамента окружающей среды www.kaitsealad.ee, где вы также найдете истории о природоохранных зонах и контакты местных предпринимателей.
Что дает природа?
Зачем вообще нужно отправляться на природу? «Лето – хорошая пора, чтобы вздохнуть свежего воздуха, подвигаться и набраться энергии, чтобы встретить новую зиму, – говорит Лотман. - Природа предлагает в это время свои самые прекрасные дары: теплую воду в водоемах, вкусные ягоды в лесах, восхитительные цветы, бабочек и пение птиц. Все это обогащает человека».
Находясь на природе, нужно помнить о правиле, по которому нужно оставить после себя минимальный след. Если в месте для пикника есть мусорные ящики, то следуйте руководству и правильно сортируйте отходы. Если мусорных ящиков нет, то отходы нужно будет упаковать и увезти с собой обратно в город.
«Какая-нибудь шкурка колбасы или банана природу не уничтожит, но если постоянно выбрасывать пищевые отходы в месте отдыха, то это создаст для некоторых видов возможность для успешного размножения», – рассказывает Лотман. «Например, грызуны, вороновые и лисы – смелые животные, которые с радостью потребляют оставленные людьми отходы. Но рост их численности влияет на другие виды, которые живут рядом с ними. Таким образом нарушается природный баланс».
Отправляйтесь на природу!
Здесь можно найти некоторые советы, где можно найти увлекательные места для походов на природе:
coastalhiking.eu/et/route/itinerary/
loodusegakoos.ee
kaitsealad.ee
keskkonnaharidus.ee