Суровое прибалтийское лето: в июле в Латвии слепили снеговика

Первая неделя июля смогла удивить необычайным разгулом стихии: бури, смерчи, грозовые ливни и град. Однако есть люди, которые всегда найдут хорошее в любой погоде. Вот и жители Даугавпилса, Латвия, не растерялись и слепили снеговика из града.