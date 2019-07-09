Суровое прибалтийское лето: в июле в Латвии слепили снеговика
Первая неделя июля смогла удивить необычайным разгулом стихии: бури, смерчи, грозовые ливни и град. Однако есть люди, которые всегда найдут хорошее в любой погоде. Вот и жители Даугавпилса, Латвия, не растерялись и слепили снеговика из града.
Фотографией поделился один пользователь социальной сети Facebook. Снимок был сделан 7 июля, как можно понять из подписи к фото: "07.07.2019".
На кадре виден небольшой снеговик, который стоит на зеленой летней поляне.
Данной публикацией в Facebook уже поделились более 400 пользователей.
"Merry Christmas!!! HoHoHo", "Шедевр", "это гениально!))) ахах)))", "Градовик?", - комментируют снимок люди.