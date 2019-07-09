Вт, 9.07.2019
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Суровое прибалтийское лето: в июле в Латвии слепили снеговика
Фото

Снеговик

ФОТО: depositphotos.com

Первая неделя июля смогла удивить необычайным разгулом стихии: бури, смерчи, грозовые ливни и град. Однако есть люди, которые всегда найдут хорошее в любой погоде. Вот и жители Даугавпилса, Латвия, не растерялись и слепили снеговика из града. 

Фотографией поделился один пользователь социальной сети Facebook. Снимок был сделан 7 июля, как можно понять из подписи к фото: "07.07.2019".

На кадре виден небольшой снеговик, который стоит на зеленой летней поляне.

Данной публикацией в Facebook уже поделились более 400 пользователей.

"Merry Christmas!!! HoHoHo", "Шедевр", "это гениально!))) ахах)))", "Градовик?", - комментируют снимок люди. 

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