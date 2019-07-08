"Стоит взять с собой лыжи": в Пярнумаа начался погодный апокалипсис
Сегодня в два часа дня в Пярнумаа лил проливной дождь и шел град, окрасивший землю в белый цвет, передает Pärnu Postimees.
Ехавший в это время по шоссе Валга-Уулу Рейк Тильк сказал, что на маршруте Килинги-Нымме - Пярну такой сильный град, что дорога побелела, а автомобили остановились у обочины. "Водители сбросили скорость и двигались со скоростью 50 км/ч", - рассказал он.
Град окрасил в белый и Пляжный стадион, где в начинающихся завтра спортивных соревнованиях "Игры василька" будут участвовать лучшие молодые легкоатлеты страны.
"В такую погоду стоит взять лыжи. Будем надеяться, завтра погода все же улучшится. В таких тревожных условиях очень сложно соревноваться", - сказал тренер пярнуского клуба легкой атлетики Altius.