"Стоит взять с собой лыжи": в Пярнумаа начался погодный апокалипсис

Ехавший в это время по шоссе Валга-Уулу Рейк Тильк сказал, что на маршруте Килинги-Нымме - Пярну такой сильный град, что дорога побелела, а автомобили остановились у обочины. "Водители сбросили скорость и двигались со скоростью 50 км/ч", - рассказал он.