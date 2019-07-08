Ученые нашли на территории России ключ к спасению мира от экологической катастрофы.

Ученые Швейцарского технического института (ETH) в Цюрихе, занимающиеся исследованиями в области климатических изменений, в своем докладе, опубликованном на сайте журнала Science, сочли Россию ключом к спасению мира от будущей экологической катастрофы, к которой приведет глобальное потепление.
Проведенное исследование впервые показало, что ограничить глобальное потепление на планете в пределах 1,5 градусов по Цельсию - достижимая цель. Это значение в полтора градуса является критическим. Необходимость удержания глобального потепления к концу нынешнего XXI в пределах 1,5 градусов по отношению к средней температуре доиндустриальной эпохи (1990 года) было прописано в историческом документе, принятом в декабре 2015 года на климатическом саммите в Париже. Среди представителей 160 стран, подписавших климатическое соглашение, была и Россия, обязавшаяся сокращать выбросы парниковых газов, использование угля, нефти и природного газа, и начать быстрый переход к экологически чистым источникам энергии, передает NEWSru.
Однако за пять лет, прошедших с климатического саммита, многое изменилось. Поверхность Земли значительно потеплела. 2015-й, 2016-й и 2017 годы стали самыми теплыми. Температурные изменения в Арктике, где потепление происходит быстрее, оказались недооцененными, и таяние арктических льдов значительно ускорилось. К тому же, Американская ассоциация содействия развитию науки (AAAS) несколько месяцев назад пришла к выводу, что предыдущие расчеты ученых были неверны - последние 40 лет все использовали устаревшие компьютерные модели по изменению климата, а на самом деле глобальное потепление идет быстрее, приближая всемирную климатическую катастрофу. Новые данные показали, что в ближайшие сто лет температура на Земле пройдет критический порог в 5°C, что означает самый пессимистичный сценарий для планеты - экстремальные погодные явления, «идеальные штормы», ураганы, необычайно обильные осадки в одних районах и засухи в других.
И вот на днях ученые Швейцарского технического института в Цюрихе впервые доказали, что модель по ограничению глобального потепления до 1,5 градуса достижима, и человечество способно предотвратить экологическую катастрофу, сообщает Deutsche Welle. Но для этого нужно не только снизить выброс углекислого газа в атмосферу благодаря ограничениям в сфере энергетики и на транспорте, но и насадить новые леса общей площадью в один миллиард гектаров (это сравнимо с территорией США).
По мнению авторов доклада, эта задача выполнима. В своих расчетах они показали, что на Земле вполне достаточно площадей для насаждения лесов, при этом их можно сажать без всякого ущерба для городов и сельскохозяйственных земель. Швейцарские эксперты полагают, что наибольший потенциал для разведения новых лесов имеет Россия, за ней с очень большим отрывом следуют США, Канада, Австралия, Бразилия и Китай.
В настоящее время площадь лесных массивов на Земле составляет 2,8 миллиарда гектаров. По подсчетам экспертов, новые леса способны поглотить около 200 миллиардов тонн углекислого газа. Это почти две трети того объема углеводородов - 300 миллиардов тонн, который попал в атмосферу из-за деятельности человека с начала промышленной революции.
По оценке ученых, нынешние самые эффективные проекты восстановления лесов предполагают посадку одного дерева за 30 центов США. Это значит, что посадка 1 трлн. деревьев обойдется в $300 млрд.
К катастрофическому наводнению в в Иркутской области привели вырубки лесов
Последнее катастрофическое наводнение в Иркутской области Приангарье, в результате которого сотни населенных пунктов оказались под водой, а около 30 человек погибли, стало следствием массовой вырубки лесов, проходившей в СССР 40 лет назад.
Эксперты фонда «Серебряная тайга», созданного в 2002 году на основе сыктывкарского отделения Всемирного фонда дикой природы (WWF), в течение 20 лет исследовали поведение рек Коми после закрытия крупного лесозаготовительного предприятия «Мезеньлес» и пришли к выводу, что причина аномальных систематических паводков кроется в массовой вырубке зеленых насаждений.
Из-за сплошной вырубки леса, проводившейся в Иркутской области в период с 1970-го по 1980 год, сегодня резко изменились все характеристики гидрологического режима, сообщает газета «Известия».
Массированные рубки леса на водосборах оказывают существенное влияние на реки - в результате увеличивается интенсивность паводков и половодий, мелеют ручьи, снижается уровень грунтовых вод, отчего пересыхают колодцы и исчезают ценные виды рыбы. И последствия такого вмешательства человека в природный ландшафт сказываются на протяжении десятилетий после окончания работ.
На Аляске из-за жары горят леса, гибнут птицы
Приполярная Аляска пережила на прошлой неделе самый жаркий день за всю историю наблюдений - температура в Анкоридже превысила 32ºC. Окрестности крупнейшего города, в котором проживает 40% населения штата, затянуты дымом лесных пожаров, а реки переполнены талой водой.
Средняя температура для этого времени года обычно составляет 18ºC, а средняя пиковая - чуть ниже 24ºC.
Началось все еще весной. Необычно теплый май, особенно в заполярной части самого северного американского штата, насторожил метеорологов и экологов. За ним последовал рекордно жаркий июнь, и вот теперь - июльский пик, сообщает Русская служба BBC.
В результате изменения климата на Аляске зафиксирована массовая гибель птиц - местного вида тупиков, гнездящихся на берегах Берингова моря. Птицы погибли из-за недостатка пищи - планктон и рыба, которыми питаются тупики, мигрировали из-за повышения температуры воды.
Ледники ответили на жару агрессивным таянием, и местные реки уже готовы выйти из берегов.
Ученые связывают экстремальные погодные условия с общим изменением климата. «Вероятность подобных аномалий становится намного выше с потеплением на планете», - цитирует АР метеоролога Рика Томана из Аляскинского университета в Фэрбенксе.
«Температура поверхности океана у всех берегов Аляски превышает норму. Во всем заливе Аляска, в Беринговом море и в свободной от льдов части Чукотского моря вода очень теплая, рекордно теплая. А вот ледяной покров у северного и северо-западного побережья, наоборот, рекордно низкий», - говорит ученый.
А Мексику в июне завалило полутораметровым снегом
29 июня 2019 года пригородные районы мексиканского города Гвадалахара неожиданно оказались завалены толстым снежно-ледяным слоем. В некоторых местах толщина этого покрова достигала 1,5 метров.
В тот день температура воздуха в этом городе с пятимиллионным населением, расположенный к северу от Мехико, была около 30 градусов Цельсия.
О пострадавших сообщений не поступало, но местные власти сообщили о поваленных деревьях и наводнении - было повреждено около 200 домов и множество автомашин.
«А потом мы спрашиваем, на самом ли деле происходят глобальные изменения климата. Такого природного явления мы еще не видели», - заявил губернатор штата и назвал произошедшее невероятным.
Hail 1 meter thick in Mexico. This is unheard of, and the city of Guadalajara is suddenly having to deal with snow removal. #ClimateEmergency https://t.co/26urpYnadX pic.twitter.com/4hd1BhB8i8— André Staltz (@andrestaltz) 1 июля 2019 г.
To @AndrewScheer @jkenney @fordnation @POTUS and other climate change imbeciles: Guadalajara Mexico, a subtropical climate, covered in icy snow since last night - June 29 2019. Brief hail can happen occasionally but never so much for so long at the *end* of June! Plus flooding. pic.twitter.com/qUoz6Ov6YF— Elvis Lankin 🇨🇦🇬🇧🇫🇷⚜️ (@Rumblebun) 30 июня 2019 г.