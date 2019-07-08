Ученые нашли на территории России ключ к спасению мира от экологической катастрофы.

К катастрофическому наводнению в в Иркутской области привели вырубки лесов

Последнее катастрофическое наводнение в Иркутской области Приангарье, в результате которого сотни населенных пунктов оказались под водой, а около 30 человек погибли, стало следствием массовой вырубки лесов, проходившей в СССР 40 лет назад.

Эксперты фонда «Серебряная тайга», созданного в 2002 году на основе сыктывкарского отделения Всемирного фонда дикой природы (WWF), в течение 20 лет исследовали поведение рек Коми после закрытия крупного лесозаготовительного предприятия «Мезеньлес» и пришли к выводу, что причина аномальных систематических паводков кроется в массовой вырубке зеленых насаждений.

Из-за сплошной вырубки леса, проводившейся в Иркутской области в период с 1970-го по 1980 год, сегодня резко изменились все характеристики гидрологического режима, сообщает газета «Известия».

Массированные рубки леса на водосборах оказывают существенное влияние на реки - в результате увеличивается интенсивность паводков и половодий, мелеют ручьи, снижается уровень грунтовых вод, отчего пересыхают колодцы и исчезают ценные виды рыбы. И последствия такого вмешательства человека в природный ландшафт сказываются на протяжении десятилетий после окончания работ.

На Аляске из-за жары горят леса, гибнут птицы

Приполярная Аляска пережила на прошлой неделе самый жаркий день за всю историю наблюдений - температура в Анкоридже превысила 32ºC. Окрестности крупнейшего города, в котором проживает 40% населения штата, затянуты дымом лесных пожаров, а реки переполнены талой водой.

Средняя температура для этого времени года обычно составляет 18ºC, а средняя пиковая - чуть ниже 24ºC.

Началось все еще весной. Необычно теплый май, особенно в заполярной части самого северного американского штата, насторожил метеорологов и экологов. За ним последовал рекордно жаркий июнь, и вот теперь - июльский пик, сообщает Русская служба BBC.

В результате изменения климата на Аляске зафиксирована массовая гибель птиц - местного вида тупиков, гнездящихся на берегах Берингова моря. Птицы погибли из-за недостатка пищи - планктон и рыба, которыми питаются тупики, мигрировали из-за повышения температуры воды.

Ледники ответили на жару агрессивным таянием, и местные реки уже готовы выйти из берегов.

Ученые связывают экстремальные погодные условия с общим изменением климата. «Вероятность подобных аномалий становится намного выше с потеплением на планете», - цитирует АР метеоролога Рика Томана из Аляскинского университета в Фэрбенксе.

«Температура поверхности океана у всех берегов Аляски превышает норму. Во всем заливе Аляска, в Беринговом море и в свободной от льдов части Чукотского моря вода очень теплая, рекордно теплая. А вот ледяной покров у северного и северо-западного побережья, наоборот, рекордно низкий», - говорит ученый.

А Мексику в июне завалило полутораметровым снегом

29 июня 2019 года пригородные районы мексиканского города Гвадалахара неожиданно оказались завалены толстым снежно-ледяным слоем. В некоторых местах толщина этого покрова достигала 1,5 метров.

В тот день температура воздуха в этом городе с пятимиллионным населением, расположенный к северу от Мехико, была около 30 градусов Цельсия.

О пострадавших сообщений не поступало, но местные власти сообщили о поваленных деревьях и наводнении - было повреждено около 200 домов и множество автомашин.

«А потом мы спрашиваем, на самом ли деле происходят глобальные изменения климата. Такого природного явления мы еще не видели», - заявил губернатор штата и назвал произошедшее невероятным.

Hail 1 meter thick in Mexico. This is unheard of, and the city of Guadalajara is suddenly having to deal with snow removal. #ClimateEmergency https://t.co/26urpYnadX pic.twitter.com/4hd1BhB8i8 — André Staltz (@andrestaltz) 1 июля 2019 г.