Холод не отступает: погода в выходные будет совсем не летней

Дождливый циклон удаляется от нас на восток, унося и сильные дожди, сообщает Служба погоды Эстонии.
В субботу днем, начиная с запада, облаков и осадков станет поменьше и есть надежда, что в Таллинне праздик песни и танца пройдет спокойно и более менее комфортно. В воскресенье днем вероятность дождя вновь возрастет, но будет тихо и по-прежнему прохладно.
В субботу, 6 июля, днем облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный, западный 4-10, на западном побережье в первой половине дня порывы до 14 м/с. Температура воздуха 14..19°С.