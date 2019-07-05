Холод не отступает: погода в выходные будет совсем не летней

В субботу днем, начиная с запада, облаков и осадков станет поменьше и есть надежда, что в Таллинне праздик песни и танца пройдет спокойно и более менее комфортно. В воскресенье днем вероятность дождя вновь возрастет, но будет тихо и по-прежнему прохладно.