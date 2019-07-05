Пт, 5.07.2019
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  • Холод не отступает: погода в выходные будет совсем не летней

Холод не отступает: погода в выходные будет совсем не летней

Дождь.

ФОТО: URMAS LUIK / PRNPM/EMF

Дождливый циклон удаляется от нас на восток, унося и сильные дожди, сообщает Служба погоды Эстонии.

В субботу днем, начиная с запада, облаков и осадков станет поменьше и есть надежда, что в Таллинне праздик песни и танца пройдет спокойно и более менее комфортно. В воскресенье днем вероятность дождя вновь возрастет, но будет тихо и по-прежнему прохладно.

В субботу, 6 июля, днем облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный, западный 4-10, на западном побережье в первой половине дня порывы до 14 м/с. Температура воздуха 14..19°С.

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