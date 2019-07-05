Фото и видео: в нескольких регионах Эстонии резко похолодало и выпал град

Если в полдень, по данным метеослужбы, в Пярну температура воздуха составила 12,5 градусов, то по ощущениям температура не превышает 7,5 градусов.

На острове Кихну ощущаемая температура составила 4,2 градуса. Во многих регионах шел град, повредивший растения.

Видео нанесенного градом ущерба было опубликновано в Facebook-группе Pärnu ilm ja hoiatused.

Также град выпал в Выру и Вильянди.

Град в Вильянди:

На побережье ветер дул порывами 9–12,7 м/сек и 16 м/сек.

В связи с сильным ветром возможны помехи в обслуживании рейсов пассажирского парома Kihnu Virve Муналайд-Манилайд в 11.15 и Манилайд-Муналайд в 12.50. Также может быть нарушена работа Kihnu Virve во время рейсов из порта Муналайд в 13.30, с Кихну в 16.15, с Муналайда в 17.45, с Кихну в 19 часов и с Муналайда в 20.15. Оператор уточнил информацию о рейсах в 12.30.

В связи с сильным ветром отложены рейсы пассажирского скоростного катамарана Runö на линии Рингсу-Муналайд в 8 часов, Муналайд-Рингсу в 11 часов, Рингсу-Пярну в 14 часов, Пярну-Рингсу в 18 часов.

По предварительным прогнозам, рейсы отложены на субботу.

По данным метеослужбы, температура воды в море сегодня в Пярну составила 18,1 градусов. Из-за сильных волн береговая охрана подняла в центре пляжа красный флаг.