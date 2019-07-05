Назван способ предотвратить глобальную катастрофу

Исследователи выяснили, что на Земле имеется чуть менее одного миллиарда гектаров, которые свободны от городов, сельскохозяйственных земель и еще существующих лесов. Кроме того, 1,7-1,8 миллиарда гектаров заняты редкой растительностью и также могут использоваться для посадки лесов. Однако изменение климата способно в будущем сделать это пространство неплодородным. К 2050 году примерно 223 миллиона гектаров (особенно в тропиках) больше не будут подходить для высадки лесов.