В Эстонии вновь пройдут дожди, не исключены ливни с грозами

Умеренный ветер южной четверти на востоке страны сменится усилившимся ночью над островами и Рижским заливом юго-западным, западным ветром, который днем достигнет штормовых значений, а порывы составят 25 м/с и больше. После обеда ветер развернется к северу и на островах, и в южной Эстонии будет оставаться порывистым.

В пятницу днем, 5 июля, в Эстонии будет облачно с прояснениями. Во многих местах пройдут кратковременные дожди, местами осадки будут сильными, возможна гроза. Ветер юго-восточный, южный 5-10, порывами до 15 м/с, на островах и западном побережье юго-западный, западный ветер 12-18, порывами 20-27 м/с.

Во второй половине дня в северной Эстонии ветер развернется к северо-восточному, северному, в западной Эстонии – к северо-западному направлению.