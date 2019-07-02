Вт, 2.07.2019
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Завтра в Эстонии будет дождливо и прохладно

Дождь. Иллюстративное фото.

ФОТО: Mailiis Ollino /

Скандинавия и Финляндия находятся под властью циклона, который медленно движется, закручиваясь, в направлении Белого моря и направляет свои ложбины через Эстонию.

Эти ложбины принесут нам дождевые облака или помогут их образованию прямо над нами. В тылу циклона с северо-запада поступает более прохладная воздушная масса и показания термометров как дневных, так и ночных, падают.

В среду (3.07) днем переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер северо-западный, западный 5-12, на побережье порывы 15, на северном побережье до 18 м/с . Температура воздуха 13..18°С.

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