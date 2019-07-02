Сегодня земляне станут свидетелями полного солнечного затмения

Полная фаза солнечного затмения будет наблюдаться в двух крупных астрономических обсерваториях Серро-Тололо и Ла-Силья на территории Чили. В Южной Америке затмение также будет видно как частное в Уругвае, Парагвае, Боливии, Бразилии, Перу, Эквадоре, Колумбии и Венесуэле. Это затмение является повторением через сарос (интервал времени, состоящий из 223 синодических месяцев, в среднем приблизительно 6585,3211 суток или 18,03 тропического года) полного солнечного затмения 21 июня 2001 года. Следующее затмение данного сароса произойдет 13 июля 2037 года, информирует Википедия.

Даже если вы живете не в Чили и не в Аргентине, то все равно сможете наблюдать за затмением благодаря онлайн-трансляциям, которые организуют NASA, онлайн-обсерватория Slooh и сайт Exploratorium, сообщает интернет-издание «N+1» и отмечает, что затмение 2 июля замечательно в том смысле, что его полоса проходит через астрономический рай - северное Чили с его многочисленными обсерваториями, и в частности через обсерваторию ESO на вершине Ла Силья. За последние 50 лет было всего два таких случая: в 1961 году тень Луны прошла через обсерваторию От-Прованс во Французских Альпах, а в 1991 году - через Мауна Ки на Гавайях.

Кроме того, обсерватория Ла Силья еще и отмечает в нынешнем году 50-летний юбилей. Поэтому Европейская южная обсерватория (ESO) еще год назад объявила, что по такому случаю устроит большой астрономический праздник. Туда съехалась тысяча гостей - в основном, туристов, любителей астрономии и экзотики со всего мира. ESO объявила о прямой трансляции события со своего сайта - если, конечно, небо не затянет (официальная оценка вероятности ясного неба - 40 процентов).

В течение 2019 года должно произойти пять затмений: три солнечных (6 января частное, 2 июля полное и 26 декабря кольцеобразное) и два лунных (21 января полное и 17 июля частное). «Кроме полного затмения Солнца [2 июля], все четыре затмения доступны для наблюдений с территории России», - сообщает Московский планетарий.

Затмения Солнца и Луны можно наблюдать раз в шесть месяцев. Во время затмений Солнце, Луна и Земля выстраиваются в одну линию. Если посередине оказывается Луна, то люди наблюдают солнечное затмение, а если Земля, то лунное. Длительность полных затмений Солнца, при котором солнечный диск скрыт полностью, не превышает 7,5 минуты. Затмение, при которых Луна закрывает большую часть Солнца (частное затмение), может длиться до двух часов.

Лунная тень скользит по Земле со скоростью 1 км/с, ее диаметр около 270 км - это максимальная ширина области полного солнечного затмения. Только те, кто будет находиться в этот момент внутри этой тени, увидят уникальное астрономическое явление.