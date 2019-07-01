В Валгесоо установлена металлическая смотровая вышка

У любителей природы снова появился повод отправиться в расположенное между Кийдъярве и Ахья болото Валгесоо, где RMK установило металлическую смотровую вышку, пишет Lõuna-Eesti Postimees.
«Это первая металлическая смотровая вышка RMK в Южной Эстонии. Следующая появится в Каруласком национальном парке, она как раз сейчас и проектируется», – рассказал руководитель отдела рекреации RMK в регионе Южной Эстонии Тармо Денкс.
«Предыдущая деревянная вышка в Валгесоо также была первой, которую RMK построило в начале 21 века. Три года назад она была демонтирована, потому что стала опасной для посетителей. К сожалению, тендер затянулся, поэтому строительство заняло столько времени. Подрядчика мы нашли только с третьего тендера», – пояснил Денкс. «Вообще, задача подрядчика заключалась в том, чтобы снести старую вышку и построить новую, но мы не решились так долго дожидаться сноса старой. В один из штормов верхняя часть вышки даже загорелась, хоть лестница на второй этаж и была уже убрана. Вышка все-таки не сгорела, потому что приехали спасатели и потушили ее».
У металлической смотровой вышки высотой 29,7 метра есть три смотровых платформы, высота самой последней составляет 23,8 метра. В отличие от старой вышки в центральной части самой верхней платформы теперь есть огнеупорная стена и скамейки по всему периметру. Платформы покрыты деревянным настилом, который, как заметил Денкс, заметно снижает у посетителей боязнь высоты.
Мусорный бак на башне не установлен умышленно
Не стоит искать на башне мусорные баки – их там нет умышленно. «Если вы смогли что-то принести наверх, то сможете и отнести обратно», – однозначен в этой части Денкс.
Представитель RMK подчеркнул, что проектировщик установил для башни ограничение в 25 человек, которое учитывает шторм и боковой ветер. В ходе работ заодно была увеличена и парковка.
Региональный руководитель убежден, что пролегающая по болоту походная тропа прослужит еще пару лет, после чего она тоже будет обновлена. Отсутствовала также прямая необходимость в замене расположенной по соседству со смотровой вышкой площадки RMK для разведения костра.
Времена деревянных башен прошли?
На площадку для разведения костра можно прийти с семьей или с компанией. «Там в числе прочего есть навес, под который можно забраться в своем спальном мешке. Есть также гриль, дрова и мусорный ящик. Кроме этого, рядом с площадкой для разведения костра можно ставить до пяти четырехместных палаток. Бронировать лесные домики RMK можно за определенную плату, а лесными избушками все могут пользоваться бесплатно», – рассказал Тармо Денкс.
Валгесооская смотровая вышка была реконструирована при поддержке Фонда единства Европейского союза. Проектированием занималась фирма Esplan OÜ, строительными работами – Nordpont OÜ, строительный надзор осуществило акционерное общество Infragate Eesti. В начале июня башня получила разрешение на эксплуатацию.
Свидетельством того, что времена деревянных башен во многих местах подходят к концу, является сообщение Пылваской волостной управы, которое было сделано во вторник, о том, что вышка в Тильси на Кырбъярве амортизировалась, а ее эксплуатация стала опасной для жизни. «Отдел строительства и планирования Пылваской волостной управы установил, что часть несущих конструкций башни потеряла свои несущие способности», – значится в предупреждающем сообщении.
Металлическая спотровая вышка
У любителей природы снова появился повод отправиться в расположенное между Кийдъярве и Ахья болото Валгесоо, где RMK установило металлическую смотровую вышку.
Одной из первых больших групп, поднявшихся на вышку, стала состоящая более чем из 30 членов комиссия по мониторингу политики единства Европейского союза, посетившая ее 13 июня.