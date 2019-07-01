В Валгесоо установлена металлическая смотровая вышка

«Это первая металлическая смотровая вышка RMK в Южной Эстонии. Следующая появится в Каруласком национальном парке, она как раз сейчас и проектируется», – рассказал руководитель отдела рекреации RMK в регионе Южной Эстонии Тармо Денкс.

«Предыдущая деревянная вышка в Валгесоо также была первой, которую RMK построило в начале 21 века. Три года назад она была демонтирована, потому что стала опасной для посетителей. К сожалению, тендер затянулся, поэтому строительство заняло столько времени. Подрядчика мы нашли только с третьего тендера», – пояснил Денкс. «Вообще, задача подрядчика заключалась в том, чтобы снести старую вышку и построить новую, но мы не решились так долго дожидаться сноса старой. В один из штормов верхняя часть вышки даже загорелась, хоть лестница на второй этаж и была уже убрана. Вышка все-таки не сгорела, потому что приехали спасатели и потушили ее».

У металлической смотровой вышки высотой 29,7 метра есть три смотровых платформы, высота самой последней составляет 23,8 метра. В отличие от старой вышки в центральной части самой верхней платформы теперь есть огнеупорная стена и скамейки по всему периметру. Платформы покрыты деревянным настилом, который, как заметил Денкс, заметно снижает у посетителей боязнь высоты.

Мусорный бак на башне не установлен умышленно

Не стоит искать на башне мусорные баки – их там нет умышленно. «Если вы смогли что-то принести наверх, то сможете и отнести обратно», – однозначен в этой части Денкс.

Представитель RMK подчеркнул, что проектировщик установил для башни ограничение в 25 человек, которое учитывает шторм и боковой ветер. В ходе работ заодно была увеличена и парковка.

Региональный руководитель убежден, что пролегающая по болоту походная тропа прослужит еще пару лет, после чего она тоже будет обновлена. Отсутствовала также прямая необходимость в замене расположенной по соседству со смотровой вышкой площадки RMK для разведения костра.

Времена деревянных башен прошли?

На площадку для разведения костра можно прийти с семьей или с компанией. «Там в числе прочего есть навес, под который можно забраться в своем спальном мешке. Есть также гриль, дрова и мусорный ящик. Кроме этого, рядом с площадкой для разведения костра можно ставить до пяти четырехместных палаток. Бронировать лесные домики RMK можно за определенную плату, а лесными избушками все могут пользоваться бесплатно», – рассказал Тармо Денкс.

Валгесооская смотровая вышка была реконструирована при поддержке Фонда единства Европейского союза. Проектированием занималась фирма Esplan OÜ, строительными работами – Nordpont OÜ, строительный надзор осуществило акционерное общество Infragate Eesti. В начале июня башня получила разрешение на эксплуатацию.

Свидетельством того, что времена деревянных башен во многих местах подходят к концу, является сообщение Пылваской волостной управы, которое было сделано во вторник, о том, что вышка в Тильси на Кырбъярве амортизировалась, а ее эксплуатация стала опасной для жизни. «Отдел строительства и планирования Пылваской волостной управы установил, что часть несущих конструкций башни потеряла свои несущие способности», – значится в предупреждающем сообщении.