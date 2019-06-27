Чт, 27.06.2019
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  • В пятницу в Эстонии будет солнечно, но прохладно

В пятницу в Эстонии будет солнечно, но прохладно

Закат солнца.

ФОТО: Heigo Varik

В конце рабочей недели снова установится сухая погода, так как на характер погоды начнет оказывать влияние распространяющаяся с Северного моря на восток зона повышенного давления.

Солнце светит ярко, но оно не сможет быстро прогреть пришедшую с циклоном холодную воздушную массу. Прохлады добавит еще достаточно сильный порывистый северо-восточный ветер.

В пятницу, 28 июня, небольшая и переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-12, порывами 15, вечером на побережье западной Эстонии до 18 м/с.

Температура воздуха составит от 15 до 19°С.

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