В пятницу в Эстонии будет солнечно, но прохладно

В конце рабочей недели снова установится сухая погода, так как на характер погоды начнет оказывать влияние распространяющаяся с Северного моря на восток зона повышенного давления.
Солнце светит ярко, но оно не сможет быстро прогреть пришедшую с циклоном холодную воздушную массу. Прохлады добавит еще достаточно сильный порывистый северо-восточный ветер.
В пятницу, 28 июня, небольшая и переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-12, порывами 15, вечером на побережье западной Эстонии до 18 м/с.
Температура воздуха составит от 15 до 19°С.