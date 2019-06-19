Штормовой ветер поднял из земли гробы

На прошлой неделе по Эстонии прошли ливни с грозой, которые причинили ущерб целому ряду домохозяйств. Эпицентр бури до нас не добрался, а вот в Латвии шторм даже поднимал из земли гробы.
Руководитель отдела страхования имущества Salva Kindlustuse Алвер Кивирюйт отметил, что летние грозы, разумеется, дело обычное, но погодные явления такой силы с каждым годом происходят все раньше. «Мощные грозы обычно ожидают с июля или августа, но в последние годы они достигают нас все раньше», - пояснил Кивирюйт.
«К счастью, на прошлой неделе шторм в Эстонии не причинил больших бед, хотя вскоре после него в одной лишь Salva было зарегистрировано 15 случаев ущерба в связи с грозой. Сумма самого значительного страхового случая составила около 3000 евро, – сказал Кивирюйт, добавив, что мы еще легко отделались, поскольку в Латвии этот шторм привел к настоящему хаосу. – Там с нескольких домов снесло крыши, установленные в полях большие рекламные щиты летали, как листы бумаги, во многих местах имели место серьезные наводнения. На одном местном кладбище шторм вырвал с корнями несколько деревьев, в результате чего из земли показались гробы».
Больше всего ущерба гроза причинила бытовой технике, хотя Кивирюйт отметил, что молния молнии рознь – простая гроза может повредить только роутер, тогда как сильный шторм опасен для телевизоров и прочих устройств. «Когда вызванный молнией скачок напряжения повреждает, скажем, геотермальный насос, телевизор, робота-газонокосилку или даже подключенный к зарядке электромобиль, речь идет о достаточно больших суммах ущерба», - пояснил Кивирюйт.
На прошлой неделе шторм повредил роботы-газонокосилки сразу у трех клиентов Salva – суммы ущерба в этих случаях также могут достичь нескольких тысяч евро.
«Грозовой сезон только начинается, но уже сегодня следует серьезно подойти к рекомендациям отключать от электрической сети и сети передачи данных бытовую технику – в особенности за пределами городов и в районах, где линии электропередачи еще не находятся под землей. Не забывайте отключать сетевые кабели и от роутеров. Конечно, невозможно постоянно включать-выключать все устройства, но, по крайней мере, стоит делать это с роутерами и телевизорами», - сказал Кивирюйт.
Стоит также отметить, что не все договоры жилищного страхования предусматривают защиту домашнего имущества. Следует обратиться в свою страховую компанию, чтобы узнать, застраховано ли имущество в дополнение к самому зданию. Согласно статистике Salva, домашнее имущество не застраховано у более чем трети клиентов жилищного страхования. Также необходимо проследить, чтобы заключен был договор страхования от всех рисков – именно он поможет в случаях ущерба в связи со скачками напряжения.