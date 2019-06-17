Европу накрыли ураганы, есть погибшие

На Женевском озере в Швейцарии во время урагана перевернулась лодка, в которой была пара туристов.

Согласно информации местных СМИ, мужчина доплыл до другой лодки, находившейся поблизости, и вызвал помощь, однако его супруга позднее была обнаружена мертвой.

В свою очередь во Франции погибла 51-летняя женщина из Германии. На ее жилой вагончик упало дерево.

На востоке Франции ураган принес град размером с теннисный мячик и потопы, которые блокировали движение.

Министр сельского хозяйства Франции Дидье Гийом сообщил в воскресенье, что в регионах, затронутых наводнениями и ураганами, будет объявлен чрезвычайный режим.

В Великобритании ливни привели к невиданным наводнениям в Линкольншире, отметили в Агентстве среды Соединенного королевства.

В Польше также зафиксированы разрушения от урагана - с корнями вырвало деревья, более 11 тысяч домашних хозяйств остались без электричества.