Синоптики рассказали, чего ждать от погоды в Иванову ночь

По прогнозу метеослужбы, в Иванову ночь над Эстонией будет преобладать область высокого давления и осадков не будет.
Тем не менее, погода накануне Ивановой обещает быть ветреной, ночью будет прохладно, а днем - тепло, передает Rus.ERR.
Согласно еженедельному прогнозу погоды, в воскресенье, 23 июня, на побережье будет до 16 градусов тепла, а в воскресенье, 24 июня - от 17 до 23 градусов тепла.
В понедельник, 24 июня, будет тепло, слабый ветер. Температура воздуха ночью 7-12, на побережье до 15, днем - 18-24 градусов тепла.