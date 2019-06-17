Синоптики рассказали, чего ждать от погоды в Иванову ночь

Тем не менее, погода накануне Ивановой обещает быть ветреной, ночью будет прохладно, а днем - тепло, передает Rus.ERR.

Согласно еженедельному прогнозу погоды, в воскресенье, 23 июня, на побережье будет до 16 градусов тепла, а в воскресенье, 24 июня - от 17 до 23 градусов тепла.