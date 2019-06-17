Пн, 17.06.2019
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Синоптики рассказали, чего ждать от погоды в Иванову ночь

Праздничный костер. Иллюстративное фото.

ФОТО: Lugeja

По прогнозу метеослужбы, в Иванову ночь над Эстонией будет преобладать область высокого давления и осадков не будет.

Тем не менее, погода накануне Ивановой обещает быть ветреной, ночью будет прохладно, а днем - тепло, передает Rus.ERR.

Согласно еженедельному прогнозу погоды, в воскресенье, 23 июня, на побережье будет до 16 градусов тепла, а в воскресенье, 24 июня - от 17 до 23 градусов тепла.

В понедельник, 24 июня, будет тепло, слабый ветер. Температура воздуха ночью 7-12, на побережье до 15, днем - 18-24 градусов тепла.

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