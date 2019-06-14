Пт, 14.06.2019
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  • Метеослужба: ливень в Пярну обрел масштабы стихийного бедствия

Метеослужба: ливень в Пярну обрел масштабы стихийного бедствия
Смотрите, как грозовые тучи двигались по Эстонии

Вчера вечером в Пярну шел дождь такой силы, что, по оценке метеослужбы, обрел масштабы стихийного бедствия.

Бушевавшая вчера в Эстонии гроза сопровождалась ветром 30 м/с, в некоторых регионах за час выпала норма осадков за половину июня.

На метеостанции Пярну-Сауга, по данным метеослужбы, в промежуток между 21.00 и 22.00 выпало 48,7 мм осадков: это природное явление, по оценке синоптиков, уже можно назвать стихийным бедствием.

На метеостанции Сауга 19 мм выпало за 10 минут, что составляет 26% от июнской нормы осадков. За час зафиксировано две трети месячной нормы осадков.

 

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